Directiva de Cruz Roja va contra quienes negaron atención médica a hombre

Quien resulte responsable por la falta de atención a un usuario, sus servicios serán terminados, sea remunerado o voluntario, dijo la delegada de la Cruz Roja en el Estado, María de los Ángeles Villa de Rodríguez, luego de difundirse en redes sociales un video donde le niegan atención médica a un hombre por no poder pagar la consulta, en el Puerto de Veracruz.



Este jueves se llevaría a cabo la reunión entre la directiva de la delegación de la Cruz Roja en el Puerto de Veracruz, con el personal que se encontraba en el momento para investigar sobre el supuesto caso de negligencia del que acusan a la benemérita institución.



Adelantó que se ha hecho también análisis del video que se difundió en redes sociales y se compara con el sistema de videovigilancia que cuenta la delegación, por tanto, será posible que este mismo día se conozca el resultado y el deslinde de responsabilidades.



De encontrar quiénes son las personas que no atendieron al ciudadano Jorge Salgado, de 68 años, del municipio de Alvarado, dijo que se aplicarán las medidas pertinentes, esto implica la cancelación de servicios de un trabajador que sea remunerado o, de ser un voluntario, informarle que ya no podrá ser parte del cuerpo de auxilio.



Pero Villa de Rodríguez rechazó que al ciudadano le hayan negado la atención por no pagar o no contar con recursos económicos.



Mencionó que todo integrante de la Cruz Roja está capacitado para dar atención a la ciudadanía, incluso en los casos de personas que puedan tener contagio de COVID-19, pero dejó en claro que si se enfrenta un caso sospechoso son canalizados a los hospitales del sector público que fueron asignados para atender este tipo de pacientes.