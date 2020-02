Directivos de empresas, con disposición de incrementar inversiones en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que durante su cena de anoche con la Americas Society Council of the Americas, los directores generales de empresas como Chevron, Sempra Energy o Amazon le expresaron su confianza y disposición a incrementar sus inversiones en el país.



“Cenamos y les informé de la situación económica-financiera del país y ellos dieron a conocer su punto de vista. En general, muy optimista y con el compromiso de mantener inversiones en el marco del T-MEC”, aseguró.



Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador recordó que hace dos años como aspirante a la Presidencia estuvo en Nueva York en la sede de la Asociación de empresarios, Ake preside Susan Segal.



“Susan nos ofreció una cena, todavía como precandidato a la Presidencia. Son corporaciones muy grandes, y van a ampliar sus inversiones en el país, no recuerdo la suma, pero se trata de miles de millones de dólares para el país”.



El mandatario destacó que los empresarios extranjeros ven un ambiente de confianza hacia el gobierno de México, porque saben que hay finanzas públicas sanas y se tiene un auténtico estado de derecho.



“Saben que no es como antes, que no hay empresas predilectas, no se cometen abusos, y se respeta el marco legal. Ya no hay esa preocupación ya saben que son reglas claras, que están garantizadas sus inversiones, que no hay corrupción, qué hay piso parejo y no hay empresas favoritas que lo acaparan todo”, destacó.