La directora del DIF Estatal, Verónica Aguilera Tapia, señaló que el director administrativo de la organismo, Héctor Fernando Ruz Santamaría, dejó el cargo para demostrar que no ha incurrido en ninguna falta.



El funcionario, derivado de un proceso disciplinario, fue inhabilitado por 3 años por la Contraloría General del Estado tras su paso como Director General de Infraestructura Urbana en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) durante 2018, en el Gobierno yunista.



No obstante, Ruz Santamaría interpuso un amparo ante la justicia federal.



Por su parte, la Directora del DIF indicó que cuando él ingresó a la administración estatal presentó un documento de no inhabilitación y por ello, entró al servicio público.



