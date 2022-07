Director de corredor Istmo Tehuantepec se deslinda de tratos entre constructoras

El director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, dijo desconocer si las empresas que sub contratan a empresarios locales les abaratan los costos, tal como lo denunció la semana pasada la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC).Detalló que las empresas que se están encargando de las obras del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec son extranjeras, toda vez que desde hace más de 100 años en México no se hacían esos trabajos y por ende no había gente especializada en ello.Y es que dijo los trabajos de ampliación del tren lo tienen que realizar empresas especializadas y con alto grado de experiencia, por ello el que busquen a otros para continuar con actividades de terracería en los sitios."No, no sabría, es primera información que tengo de que no les están pagando lo justo, entonces depende de cada empresa al arreglo que lleguen; nosotros hicimos una licitación para las obras del tren, pero la parte que te impide la ley de obras de que tiene que haber una experiencia en cierto tipo de construcción de los equipo de las vías del tren. En este caso como no se construían vías desde hace más de 100 años en México, no había empresas que lo hicieran y tuvieron que venir empresas extranjeras, pero no sé hasta qué punto estén pagando lo justo”, detalló.Por otra parte, expuso que en el Estado de Veracruz no hay ningún problema para la ampliación de las vías del tren con los habitantes de las poblaciones cercanas, lo que sí se presentó eran problemas con el fenómeno de la inseguridad, situación que ya fue controlada por la presencia de fuerzas militares.