Director de la UPAV cobra cuotas con cuenta a su nombre, en Ciudad Mendoza

Por irregularidades que vienen ocurriendo en el plantel de Bachilleres de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) en Ciudad Mendoza, alumnos hicieron público un oficio enviado a las autoridades educativas en el Estado para que se ponga orden, pues el director Oscar Damián León Altamirano reprueba a quienes no pagan cuotas ajenas al sistema.Explicaron que ellos cumplen con el pago oficial a la UPAV y sus obligaciones académicas pero el profesor pide cuotas extras supuestamente para el mantenimiento de la escuela y les dice claramente que quien no las cubre no aprobará, aunque no rinde cuentas del recurso que ingresa y en qué se usa.Los alumnos indicaron que por tal motivo, vía escrita, solicitaron al gobernador Cuitláhuac García, al secretario de Educación, Zenyazen Escobar; al maestro Ome Tochtli Méndez Ramírez, rector de la UPAV; al diputado local, León David Jiménez Reyes, presidente de la Comisión de Educación y Cultura y al diputado federal Bonifacio Aguilar Linda, que envíen una representación a la institución para pedir la rendición de cuentas frente a todo el alumnado y que se les reembolsen el dinero del presente trimestre y el anterior o al menos compruebe el uso que se le dio a ese recurso.Además, requirieron que se terminen las amenazas de reprobarlos, pues la situación económica que atraviesan no está para que estén cubriendo cuotas extraordinarias.