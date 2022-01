Director de RTV debía estar pendiente de la concesión de la señal, expone lector

Buen día:Sobre la información publicada les informo: la concesión de RTV se refrenda cada 20 años, así como a todos los medios de radio y TV.No es de los gobiernos anteriores. Llegado el término, la IFETEL informa al concesionario del monto a pagar y les da un término de 15 días, en caso de no cumplir, se suspenden las transmisiones y en su caso se decomisa todo y se le puede otorgar a otra persona dicha concesión.Los jefes o directores de RTV tienen la obligación de estar pendientes de cualquier trámite pero como ahora sólo tienen el 10 por ciento de experiencia, esto es lo que sucede. Además, no se pueden pagar los años que el concesionario quiera, porque es lo que respectivamente marca la ley.“Artículo 16. El término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará individuo al procedimiento del artículo 17 de esta ley”.