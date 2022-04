Debido a que el director Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba, Rigoberto Reyes Valenzuela, rechazó reunirse con el personal sindicalizado para escuchar sus inconformidades, la delegación sindical D-V-112 envió un oficio al director general de la institución, Enrique Fernández Fassnacht para solicitarle su intervención.En el documento se indica al funcionario federal que el Director hizo la asignación ilegal y preferencial de nueve plazas docentes, dejado a un lado a personal con más méritos e interinatos, a pesar de que en la circular 59 del 2020, emitirá en el mes de septiembre de ese año, el propio director general de TecNM instruyó a los directores de los Tecnológicos a que todas las plazas deberían ser asignadas en interinatos temporales y escuchando la opinión de las delegaciones sindicales, por lo que sus instrucciones no han sido obedecidas.“Le reiteramos que el maestro Rigoberto Reyes Valenzuela violentó sus instrucciones y ejerció abuso de autoridad y prepotencia”, indicó en su oficio el dirigente sindical Enrique Martínez Castillo.Sin embargo, dijeron, no es la única irregularidad en la que ha incurrido el actual director, ya que omisión de pagos que están debidamente señalados en el reglamento interior de trabajo del personal docente, como es la aplicación de exámenes profesionales, de recuperación y especiales, pero la respuesta del directivo fue que no había dinero para cubrir ese pago.El secretario general de la Sección D-V-112 lamentó que en los casi 65 años de servicio que tiene en la institución lamenta encontrarse con directivos de este tipo que sólo dañan la armonía en las instituciones, por lo que le piden aplique la normatividad correspondiente al director, subdirector de Servicios Administrativos y jefa de recursos humanos.Zona de los archivos adjuntos