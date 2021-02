Director francés estará a cargo del concierto didáctico de la OSX

Para este viernes 19 de febrero la Orquesta Sinfónica de Xalapa presenta su Concierto Didáctico Universitario, bajo la batuta del director de orquesta francés Gaetan Kuchta, en su segunda presentación con el grupo artístico universitario.



Gaetan Gutcha, graduado del Conservatorio de Dijon, donde estudió dirección, armonía, cultura musical, trombón y música de cámara. Gracias a su labor en la Ópera de Dijon fue capaz de seguir el trabajo de obras entre las que destacan “Carmen”, “Aida”, “El holandés errante” y “Tristán e Isolda”. Lo entrevistamos al final de su primer ensayo con 10 de los músicos de la OSX.



Estudió música a insistencia de su madre. “Hubiera preferido jugar al futbol, pero tuve un buen maestro de trombón, tan bueno que me permitió continuar mis estudios musicales. En mi formación como director estuve bajo la tutela de Helene Bouchez”.



Joven músico que fundó la Orquesta Sinfónica Juvenil de Borgoña, en el mismo año que se integró como director musical de la Orquesta del Conservatorio del afamado Distrito 10, en París, sin duda el más multicultural.



Como instrumentista y director de orquesta, realizó presentaciones en Alemania, Bélgica, Inglaterra, Italia, Finlandia, Rusia y Suiza, así como en Canadá, Ecuador y diferentes ciudades de México, en donde dirigió, desde abril de 2016, a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH). Desde septiembre de 2020, es maestro de Dirección de orquesta, en la Universidad Veracruzana.



Gaetan Kuchta, como todo músico profesional, continúa perfeccionándose con Helene Bouchez y participando en clases magistrales con Hervé Klopfenstein.



Concierto didáctico



Aunque se trata de una expresión un tanto inusual, se utiliza el término “deceto” para referirnos a una obra para 10 instrumentos o, en francés, dixtuor. El compositor, pianista, violinista y director rumano, Georges Enesco, compuso, en un fuerte estilo marcado por la música popular de su país, aproximadamente una veintena de obras con música para cámara, con dotaciones tradicionales y una que otra dotación poco ortodoxa. El Dixtuor en Re Mayor para Alientos se escribió en 1906, un par de años después de sus dos Rapsodias Rumanas Nos. 1 y 2, por lo que esta obra es menos folcklórica que las mencionadas.



El programa del viernes pasa de Rumania a París, donde Igor Stravinsky estrenó en octubre de 1923 su Octeto para alientos, una obra que él mismo dirigió con enormes nervios. La inusual partitura del Octeto, que combina cuatro instrumentos de viento de madera y cuatro de metal, se inspiró en un sueño que Stravinsky tuvo una noche en Biarritz a finales de 1922. Inmediatamente comenzó a componer la obra y la terminó en París el siguiente mes de mayo. El resultado fue una partitura emocionalmente restringida basada en las formas tradicionales, llena de un ingenio vivo y un contrapunto elegante.



Y, ya en México, ahora con Revueltas, que había trabajado en 1933 como musicalizador de teatro radiofónico, le encomendaron la creación de una pieza para la Orquesta de Cámara de la SEP, dirigida por Guillermo Orta. La agrupación sólo tenía ocho integrantes, por lo que denominó a esta obra “Ocho por radio”. La obra fue estrenada el 13 de octubre de 1933 por la Orquesta del Conservatorio en el Teatro Hidalgo; en dicho concierto también se estrenó “Janitzio”, así como “Canto y danza de los antiguos mexicanos” de Manuel M. Ponce y Leyenda de Ayala.



“Ocho por radio” está escrita en la tonalidad de Sol Mayor. La pieza posee un solo movimiento, y tiene una forma tripartita ABA, yuxtaponiendo una primera parte con tempo rápido, una segunda de tempo lento y una tercera rápida. Las partes externas (rápidas) están en Sol Mayor, y la central (lenta) en Fa Mayor. Es una pieza de carácter lúdico e infantil, festiva, de quien se sorprende con su propio juego.



Aquellos lectores universitarios que no puedan escuchar la transmisión en vivo de este concierto didáctico y extraordinario, les adelantamos que será grabado y enviado a las facultades de todas las regiones de la Universidad Veracruzana que la soliciten, con el fin de formar parte de una educación integral de los alumnos de nuestra Máxima Casa de Estudios, y puedan disfrutar de este concierto de manera virtual desde cualquier punto del Estado.



Entre los diversos proyectos pedagógicos y sociales realizados por Gaetan resaltan el proponer a jóvenes no músicos crear su propio mar en relación con “La Mar” de C. Debussy, con la Ópera de Dijon y la Orquesta Sinfónica de Londres.



Siguiendo las enseñanzas de Jean-Sébastien Béreau, en 2005 se une a la clase de dirección con Pierre Cao en el conservatorio de Dijon graduándose 3 años más tarde en Dirección de Orquesta, Armonía, Cultura Musical y Trombón.