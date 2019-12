Directora de Bachilleres de Xico aclara que no fueron desalojados; fue traslado a otro edificio

La directora de la Escuela de Bachilleres Oficial de Xico, Adriana Córdoba Suárez, rechazó que en días pasados el plantel haya sufrido un desalojo por parte de autoridades municipales.



Entrevistada, aclaró que se trató de un traslado a unas nuevas instalaciones que están dentro de la misma cabecera municipal y éste se dio por indicaciones de la Secretaría de Educación.



Lo anterior, luego de que a través de redes sociales se diera a conocer de un supuesto desalojo violento por parte del Ayuntamiento, del actual inmueble que es propiedad del municipio.



“No fue un traslado violento, hubo falta de comunicación. Fue un traslado no un desalojo, fueron autoridades del Palacio, pero las indicaciones fueron de la Secretaría de Educación hacia los directivos. El municipio apoyó la orden y ellos sirvieron de apoyo”, detalló.



Refirió que las nuevas instalaciones de la escuela se empezaron a edificar desde hace 14 años y por distintas razones, entre ellas porque faltaban algunas adecuaciones, no se habían hecho el cambio y hubo deterioro del plantel; no obstante, luego de reparaciones, por fin se hace el traslado.



Señaló que por el momento sólo se ocuparán los salones y en algún tiempo, cuando se construya el área administrativa, la documentación y papelería será llevada, esto para evitar alguna pérdida.



“Es un traslado a un plantel que tiene ya 14 años que dio inicio su construcción y los directivos anteriores han gestionado lo necesario para que pueda continuar su construcción. Una vez ya estaba listo pero se tuvo un pequeño deterioro y se volvió a restaurar. Estuvimos en contacto con las autoridades educativas encargadas, también con la Alcaldesa, para que se pudieran continuar los trámites, varios documentos donde se hicieron peticiones específicas, detalles y se gestionó para que en el transcurso de un año estuviera lista”.



“Pero en este año teníamos que estar trasladados para evitar los deterioros, tenía lo necesario para trasladar a los alumnos, pero nos íbamos a quedar acá toda el área administrativa”, precisó.



Agregó que no hay resistencia al cambio por parte de los docentes, además de que descartó que se pueda dar alguna manifestación o toma de vías carreteras por inconformidad de padres de familia.



“No se iba a tomar carretera, ni la escuela, no hubo ninguna situación de fuerza, se les explicó a los padres y llegamos a un acuerdo. En un año esperamos que se encuentre al cien por ciento el plantel”, concluyó.