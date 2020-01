Directores se quedan con dinero que generan tiendas escolares; SEV procederá

Directivos no han entregado a sus respectivas escuelas los recursos que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les envía por las ganancias que generas las tiendas escolares, reveló el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.



Aunque no detalló el número de quejas o las zonas escolares donde han ocurrido estas situaciones, confirmó que existen casos donde el Director de la institución no "fondea" en la cuenta bancaria del plantel el dinero enviado por la Secretaría para beneficio de los planteles.



“Tenemos personas hablando a cada escuela, preguntando a cada Director si ya les llegó el fondo de la tarjeta que mandamos. La bronca es que el comité de madres y padres de familia se quejan de que no ha llegado el dinero”, dijo.



Explicó que las tarjetas cuentan con los fondos enviados desde la SEV, pero el Director no lo entrega a los padres de familia.



"Reitero: aquellos directivos que se den está situación lo vamos a denunciar penalmente. Vamos a hacer lo correspondiente y estoy platicando lo que ya me tocó y les decimos: 'Maestro, no se meta en ese tipo de situaciones, porque lo vamos a denunciar’", advirtió.



Recalcó que la política del Gobierno Federal y del Estado es combatir la corrupción, dado que todos los casos de los trabajadores que incurran en esto serán denunciados, cesados e incluso recibir prisión preventiva.



"No puede ser que lo mandemos a traer, se le dé en la mano la tarjeta con recursos y no se los dé a los padres de familia", dijo.



Indicó que continúa pendiente de regular las cooperativas a nivel básico, aunque en aquellas escuelas secundarias generales, telesecundaria y secundarias técnicas, avanza en un 90 por ciento la conformación de los comités de padres.