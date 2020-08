Luego de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara la validez de la conformación del partido político estatal Podemos, su dirigencia pide la remoción de José Oliveros Ruiz, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



Francisco Garrido Sánchez, dirigente de Podemos, lamentó que el Magistrado cobijado en su investidura haya construido hechos y agravios a favor del Partido Revolucionario Institucional que impugnó la conformación de ese partido.



Dijo que el actuar del Magistrado es elemento suficiente para que se le inicie un procedimiento de remoción, de acreditarse que se atentó contra la imparcialidad, congruencia y objetividad que debe regir al momento de impartir justicia.



Cabe recordar que el PRI impugnó la creación de Podemos como partido político estatal, sin embargo, el pleno del TEV declaró infundado el agravio pero el Magistrado Oliveros Ruiz emitió un voto particular al estar inconforme con la sentencia emitida.



La resolución del TEV fue impugnada por el PRI ante la Sala Regional Xalapa del TRIFE, instancia que ratificó la sentencia del TEV sobre la legalidad del partido político Podemos.



En ese sentido, Garrido Sánchez aseveró que el PRI, respaldando algunas voces frívolas y estériles que obedecen sólo a intereses personales, recurrió a falacias, injurias y sin fundamento alguno para empañar la legalidad y pulcritud de Podemos.



“Se pone en evidencia la injuria y frivolidad que históricamente ha caracterizado al Partido Revolucionario Institucional, quién mediante hechos falsos y argumentos sin sustento jurídico, pretendía sorprender a las autoridades encargadas de impartir justicia electoral, con el único objeto de que los veracruzanos no tuvieran a una opción real de gobierno”.



También lamentó la actitud del magistrado del TEV, José Oliveros Ruiz, quien al emitir su voto particular dentro de la resolución del recurso de apelación promovido por el PRI, realizó una serie de razonamientos extralimitados de los márgenes que la ley le prescribe.



“Cobijado en su investidura, construyó hechos y agravios, a favor de la parte actora, que bien podrían constituir elementos suficientes para que se le inicie un procedimiento de remoción, de acreditarse que se atentó contra la imparcialidad, congruencia y objetividad que debe regir al momento de impartir justicia”.