Dirigente de Coalición Estatal LGBT sólo se promociona sin resultados: Activistas

La asociación civil “Soy Humano” exigió la renovación de la Mesa Directiva de la Coalición Estatal LGBT, presidida por Benjamín Callejas Hernández, debido a la falta de avances ante crímenes de odio y al estancamiento de la modificación del Código Civil veracruzano para permitir los matrimonios igualitarios.



Al respecto, Miguel Llinas, presidente de “Soy Humano”, mencionó que aunque el cargo es por sólo un año, Callejas Hernández fue respaldado por varios activistas y continuó con su labor pero al cabo de tres ciclos no han visto los avances esperados.



"No ha habido avances, siguen mesas de trabajo donde promueven su imagen, su nombre pero nosotros como comunidad no tenemos información sobre qué es lo que está haciendo, ahorita no hay informes detallados de los objetivos, de las soluciones que ha dado el Gobierno y hacía donde vamos, ni nada de eso".



“También nos preocupa que se está burlando de las actuales manifestantes de huelga de hambre que están en el Estado y a nivel nacional”, dijo.



Inclusive, mencionaron que Callejas Hernández se ha beneficiado de este puesto, ya que ha realizado alianzas gubernamentales personales sin beneficiar a la comunidad que representa.



En ese sentido, expuso que varios Frentes Pro Familia han aumentado la polarización y se ha incrementado la violencia en contra de la comunidad LGBT.



"Pedimos un verdadero liderazgo, alguien que realmente sea capaz de enfrentar esta situación y sobre todo que no se deje endulzar el oído por parte del gobierno con tal de tener aspiraciones políticas o cargos públicos, queremos a alguien que realmente demuestre que está con la comunidad y no realmente para tener pretensiones o beneficios propios”, indicó.



Se estima que a finales de septiembre o principios de octubre, todos los colectivos de la comunidad LGBT en Veracruz se reúnan en asamblea para poder elegir a un nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Coalición Estatal LGBT.