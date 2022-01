Dirigente de la CROM Orizaba celebra acceso a incapacidad laboral por COVID

El dirigente de la CROM en la zona de Orizaba, Alfredo Hernández Ávila, consideró que las estrategias aplicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), merecen reconocimiento. Esto al referirse a los permisos otorgados por COVID-19 a trabajadores contagiados que necesiten incapacidad laboral."Finalmente es un tema que han establecido en la mayoría de las empresas dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado todas las facilidades para que todos los trabajadores puedan hacerse su prueba de coronavirus y finalmente es una medida más que están adoptando todos los empresarios con el simple objetivo de proteger a sus trabajadores”, detalló.Hernández Ávila añadió que esta medida permisiva está respaldada por el sindicato de la CROM, toda vez que sea un tema de salud no solo que del que está contagiado sino de todos los que conviven con él.Recordó que todo trabajador puede realizar en línea el trámite de permiso; se obtiene tras contestar un cuestionario y sin necesidad de una prueba rápida.“En un sistema que ahora ya lo puedes hacer en línea, era realmente complicado generar una incapacidad directa por el tema de COVID-19 y no por el tema del diagnóstico que no lo arrojaba de inmediato, prácticamente todo trabajador que acudía hacerse su prueba coronavirus en inmediato le salía positivo, obviamente los empresarios necesitaban tener el respaldo legal de un documento que si bien es cierto la incapacidad laboral pues que también estuvieras legítimamente validado por el instituto”, finalizó el dirigente.