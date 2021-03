Dirigente de la Sección 84 del SUTERM no tiene toma de nota, afirman

Hasta el momento el nuevo dirigente de la sección 84 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), José Luis Luna, no tiene la toma de nota.



En entrevista, Edmundo Benítez Ayala, apoderado legal del SUTERM, confirmó que no hay toma de nota y eso obedece a la pandemia.



"Por la epidemia la Secretaría del Trabajo no ha entregado tomas de nota y esto es nacional".



Cuestionado en referencia a diversos temas relacionados con esta sección y más ahora que se dio después de muchos años el cambio de dirigente sindical, comentó que él solo acudió a Orizaba a efectuar la entrega de la posesión de los inmuebles.



"Realmente no hay fondo en la entrega y de la auditoría no sé porque de esa información desconozco; de otra información no tengo conocimiento".



Este día el nuevo dirigente, José Luis Luna, ya tomó posesión del edificio del sindicato, de los vehículos y del campo deportivo ubicado en la zona norte de Orizaba.