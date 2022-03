Dirigente de Movimiento MILPAZ, de Zongolica, respalda a Ricardo Monreal

El dirigente del Movimiento Indígena Plural y Autónomo de Zongolica (MILPAZ) Román Vásquez González, señaló que es una vergüenza que diputadas y diputados de Veracruz se pongan a decir que el senador Ricardo Monreal desconoce lo que ocurre en el Estado, cuando ellos saben todo lo que está pasando y hacen oídos sordos a las demandas de la gente.Consideró que estos legisladores locales y federales deberían ponerse a trabajar en serio, porque cuando hay inconformidades entre la población, cuando se protesta con movilizaciones, entonces ahí sí no escuchan nada.Si oyeran a la población, expresó, no podrían decir que el senador Monreal desconoce lo que pasa en Veracruz.Vázquez González mencionó que tristemente se ve que son personas que no tenían "ni dónde caerse muertas" y ahora que tienen algo, entonces salen a defender "el hueso", no a la población.Resaltó que en vez de defender al gobernador, que consideró “no hay ni cómo ayudarlo", mejor deberían acercarse a su distrito para atender las necesidades de la población."Es más vergonzoso que en vez de atender las necesidades de la población, le den prioridad a situaciones políticas", dijo.El dirigente de MILPAZ explicó que es triste escuchar que los legisladores aseguren que el estado va bien cuando eso sólo representa que no saben las carencias de sus distritos, por ejemplo en salud.Finalmente destacó que para él queda claro que los diputados sólo están pensando en la consulta del próximo 10 de abril y en las elecciones del 2024, y tapando el sol con un dedo, pensando que así la gente no se dará cuenta “de su fracasada cuarta transformación”.