Dirigente del SETSE demanda regresar a clases hasta agosto

El Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE) consideró que el regreso a clases presenciales debería ser en el próximo ciclo escolar, cuando existan mejores condiciones sanitarias, ya que, aunque serán vacunados contra el COVID-19, esto no garantiza que no haya contagios.



El Comité Directivo Estatal del Sindicato, liderado por el secretario general, Genovevo Zapot Zapot, solicitó al Gobierno del Estado que el regreso a las aulas sea en el mes de agosto, a excepción de que ocurran otras situaciones derivadas de la pandemia que impidieran la reapertura de clases en esta fecha propuesta.



Señaló que, en estos momentos, aunque el semáforo a nivel nacional coloca a Veracruz en verde, no todos los municipios se encuentran en este color, pues hay lugares en anaranjado o amarillo y los docentes en muchas ocasiones deben trasladarse a otros lugares, lo que provocaría contagios, pues si bien la vacuna ayuda, no evita los contagios.



En este sentido, el sindicato hizo hincapié en que según científicos, la vacuna requiere que pasen de 14 a 21 días después de la fecha de aplicación para sus efectos preventivos.



“Si bien a nivel nacional Veracruz aparece en verde, existen varios municipios, en especial los de mayor concentración poblacional, que están en anaranjado y amarillo, lo cual debe ponderarse para la reapertura de clases, pues hay traslado de docentes de sus domicilios a sus centros de trabajo, lo que es factor de contagio, pues la vacuna no lo impide sino atenúa los síntomas”.



Asimismo, remarcó que la postura de la SEP sobre que el regreso no será obligatorio y que cada padre de familia deberá extender autorización de mandar a sus hijos bajo su estricta responsabilidad, generaría una división de los grupos escolares, ya que el docente tendrá que atender de manera presencial y virtual a sus alumnos, impactando el aprendizaje grupal.



Además, precisó que el proceso de enseñanza-aprendizaje que hasta el momento los maestros han implementado con sus alumnos ha permitido una atención homogénea a los escolares, con el otorgamiento de facilidades para que los alumnos cumplan con sus deberes escolares.



También mencionó que todas las instalaciones educativas requieren de trabajos de limpieza y de sanitización necesarios para la seguridad de la comunidad escolar, así como la dotación de material como gel, desinfectantes, etcétera.



“Si las escuelas reabrieran, existe la alta posibilidad que la autoridad electoral local quisiera que se utilicen para la instalación de las casillas electorales para el 6 de junio, lo que molestaría a los padres pues implicaría volver a sanitizar”.



Piden más sedes de vacunación



Sobre las sedes de vacunación, el Sindicato mencionó que, para evitar concentraciones y contagios, debe de haber más módulos para que acudan maestros de municipios lejanos.



Consideró que debe haber sedes regionales en Pánuco, Tantoyuca, Papantla, Martínez de la Torre, Huatusco, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Acayucan.



“Conforme a la información vertida sobre el proceso de vacunación, nuestro sindicato considera que deben existir más sedes para llevarlo a cabo, atendiendo la extensión geográfica de nuestra entidad, con el propósito de acercar la vacuna a los trabajadores y evitar una concentración desmedida de los mismos que pudiera provocar un brote de contagio”.



“Por ello, proponemos aumentar las siguientes sedes regionales: Pánuco, Tantoyuca, Papantla, Martínez de la Torre, Huatusco, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Acayucan, estimamos que en todas las sedes propuestas se cuenta con la infraestructura necesaria para la refrigeración y aplicación de la vacuna”.