Dirigente Estatal y líder de Jóvenes del PRD no violaron normativa electoral: TEV

Por no aportar pruebas suficientes para acreditar las supuestas violaciones a la normativa electoral por parte del dirigente Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Antonio Cadena Martínez, y el coordinador Estatal de los Jóvenes de dicho instituto político, Carlos Antonio Soriano Morales; los magistrados del Tribunal Electoral (TEV), desecharon el procedimiento especial sancionador (PES), promovido en su contra por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



En la queja radicada bajo el expediente TEV-PES-33/2021, los acusó de la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña y violación a las normas en materia de propaganda electoral. Además, amplió la denuncia al “Sol Azteca” por culpa in vigilando, por la difusión en Facebook de un evento realizado en el Municipio de Apazapan, el 22 de febrero.



Al analizar los alegatos aportados por MORENA, los integrantes del pleno jurisdiccional declararon como inexistentes la violación, ya que no se logró acreditar la existencia de los hechos denunciados.



“El partido quejoso sólo aportó ocho imágenes y una dirección electrónica de Facebook, las cuales por si mismas son insuficientes para lograr su pretensión. Al ser valoradas como pruebas técnicas, no se les puede dar el valor probatorio suficiente para tener por acreditados los hechos denunciados”, sostuvieron en el fallo.



En la sesión pública virtual llevada a cabo la noche de este lunes, reiteraron que MORENA “no cumplió con la carga procesal de justificar su dicho, por tanto, se debe privilegiar el principio de presunción de inocencia en favor de los denunciados”.



En consecuencia, los togados veracruzanos procedieron a determinar cómo inexistente las acusaciones del partido oficialista en contra de los perredistas Sergio Antonio Cadena Martínez y Carlos Antonio Soriano Morales.