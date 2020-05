Dirigente sindical confirma muerte de cirujano por COVID-19, en IMSS de Coatza

El dirigente de la sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal Castillo, confirmó que el cirujano plástico que murió en el hospital del IMSS en Coatzacoalcos, fue a causa del COVID 19.



En un mensaje dirigido a los trabajadores el líder indicó: "lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo el cirujano Palma que estuvo muy grave allá en el COVID y que murió hoy lamentablemente. Unimos nuestras oraciones para que su familia encuentre la paz, él está en un mejor lugar, un buen hombre y cirujano, ya está descansando".



También pidió el dirigente sindical que no se envíen mensajes falsos sobre otros empleados que también están luchando por su vida por la transmisión de coronavirus.



"Me refiero a una de las compañeras, no se vale. ¿No sé si te gustaría a ti compañero que hablaran algo de eso sobre un familiar tuyo? Hay que respetar el dolor de los demás y el duelo por el que se está pasando".



Y es que esta tarde se dio a conocer sobre el fallecimiento del cirujano plástico, quien también prestaba su servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coatzacoalcos.