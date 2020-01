Dirigentes del PRD, cómplices de violencia, dice esposa de Rogelio Franco

Al renunciar a 20 años de militancia en el Partido de la Revolución Democrática, la esposa del exdirigente y exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco Castán, Guillermina Alvarado González, acusó que los dirigentes del partido del Sol Azteca son “cómplices de violencia”.



“Es incongruente exigir justicia y no violencia, donde sus dirigentes son cómplices de violencia. Deberían de ser congruentes entre lo que se exige y se hace”, dijo Guille Alvarado González en su cuenta de Facebook, exconsejera estatal del PRD, al anunciar su renuncia a estas filas partidistas.



“Durante 20 años pertenecí al PRD siendo militante y activista en pro de hacer trabajo y lucha social. Partido con el cual me identificaba en mis valores e ideales. Hoy día decido renunciar a pertenecer a este mismo, por no tener una identidad entre mis ideales y mi valor como ser humano”, refirió.



Guillermina Alvarado González, “Gigi”, quien a través de sus redes sociales acusó en múltiples ocasiones que su esposo, Rogelio Franco Castán, siendo secretario de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en un estado con dos alertas de género, la golpeaba y la violentaba física y psicológicamente, renunció este martes 21 de enero de 2020, luego de que líderes del PRD recorrieron las calles de Xalapa exigiendo un alto a la violencia que impera en la entidad veracruzana.



La abogada egresada de la Universidad Veracruzana y líder perredista en Lerdo de Tejada, concluye así su periplo político dentro del sol azteca, refrendando que “es incongruente exigir justicia y no violencia, donde sus dirigentes son cómplices de violencia”.



Los comentarios en su red social no se hicieron esperar, algunos felicitándola y otros dándole la bienvenida a MORENA.



Una más, la exregidora Julia Velázquez Ávalos, exesposa del vocero del PRD, Manuel Bernal Rivera —quien recientemente acusó despojo de su familia—, le escribió: “Qué valiente eres Guille de alzar la voz ante las injusticias; se debe empezar desde el hogar”.



Alejandro Laloth Berber le dijo también: “Tu decisión tiene un gran valor y tu postura es de mujer valiente, la violencia no llega a nada, eres una mujer valiosa y de trabajo mi estimada abogada, tu trabajo es seguir tus ideales en pro de la ciudadanía, Gigi un abrazo con mucho afecto, estoy contigo y tienes mi apoyo”.



Por su parte, Irma Fisher, le escribió:“Que bueno que tomes la decisión de buscar un cambio dónde no lo hay madrina. Dónde quiera que decidas militar te va a ir muy bien ya que eres una mujer inteligente que mueve multitudes y que pelea por sus ideales aparte de ser guapa que también es otra virtud. Saludos”.



Por su parte, Armando Hernández Rivera consignó: “Totalmente de acuerdo contigo amiga, los líderes por años saquearon y vendieron al partido con la negociaciones que hacían, venta de candidaturas entre otras cosas, hubo gente muy capaz y que podría obtener los triunfos en sus municipios y no los dejaron llegar por el dedazo!!! Te felicito por esa decisión tan ecuánime!!!”.