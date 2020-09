Dirigentes municipales del PAN en Veracruz critican Segundo Informe de AMLO

Dirigentes de comités directivos municipales del Partido Acción Nacional (PAN) de la zona centro, reprocharon que el Gobierno Federal tenga en jaque al país y que en su segundo informe Andrés Manuel López Obrador quiso presentar que todo va bien cuando no es así.



En rueda de prensa Rey David Mejía de Orizaba, Manuel Sánchez Giles de Mariano Esobedo, Eloy Enríquez de Nogales, entre algunos otros, dijeron que AMLO tiene en riesgo al país pues no crece, la educación está por los suelos y no se ha atendido la pandemia del COVID-19 de manera correcta.



"Ha dicho que la pandemia le cayó como anillo al dedo, eso es grave, igual que en el tema de crecimiento estamos estancados".



También señalaron el problema de las guarderías para niños, pues esto dejó a miles de infantes sin esta prestación.



"Vivimos en una crisis terrible, queremos un gobierno que en verdad pueda sacar adelante al país", aunque reconocieron que también han habido panistas que no han hecho un buen papel cuando han estado en el gobierno, pero se justificaron al decir que así como los dedos de la mano son diferentes así los panistas.



Dijeron que el mal gobierno que está haciendo López Obrador ya se vio reflejado en las familias mexicanas, pues algunos han decidido vender lo poco que tienen para poder tener algo que comer.



No dejaron atrás el problema grave que se tiene en materia de salud, pues no hay medicinas para diferentes padecimientos, pero tampoco se ha tenido la estrategia correcta para dar la atención debida a la pandemia del COVID-19. "Hay miles de personas muertas por coronavirus, pero hay otra cifra también importante de aquellos que no están acudiendo a los servicios de salud; esto es el resultado de la cancelación del Seguro Popular".