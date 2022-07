Dirimiré denuncia en juzgados, no litigaré en medios: Manuel Huerta

Al reafirmar que son infamias y cosas que no son reales, el delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reiteró que seguirá dirimiendo en los juzgados y no en los medios, la acusación en su contra por la supuesta violación sexual hacia una excolaboradora.En entrevista durante la entrega de las pensiones a adultos mayores en el municipio de Acajete, sostuvo que estos señalamientos no lo distraerán de su trabajo y culpó, sin señalar nombres, a quienes quieran "tiznarlo" con la calumnia."En la juzgados vamos a dirimir, no voy a litigar en los medios los pleitos legales, no me van a distraer, sigo trabajando, ellos están acostumbrados a querer tiznar con la calumnia pero nosotros estamos hechos de otra cosa", manifestó.Huerta Ladrón de Guevara mencionó que siempre ha tratado el tema con mucha tranquilidad, porque está seguro y lo ha dicho que el que nada debe nada teme y que seguirá por la vía legal."La investigación que se ha hecho ha arrojado que no hay elementos para el ejercicio de la acción penal, que inclusive un juez lo determinó así y ellos están en su derecho de ir al amparo", expresó.Afirmó que responderá conforme a la Ley y reiteró que se trata de una "infamia" que se ha usado políticamente porque consideran que el trabajo que realiza en esta área le puede perjudicar a algunos."Sabemos el origen político y también con quien ha estado ese abogado, sabemos su calidad humana pero yo no me quiero meter a eso sino a seguir trabajando y que realmente se resuelvan las cosas (...) La verdad siempre aparece y la justicia aunque tarda llega", refrendó el funcionario federal.