Martín Vaca, el líder de "Mexicánicos", aseguró que en noviembre se transmitirá en Discovery el programa sobre el traslado y armado del avión del aeroparque de Orizaba, adelantó que ya se prepara un documental más amplio sobre esta actividad



"Me han comentado que noviembre sale el episodio del trabajo del traslado del avión, es sólo una parte, porque no se puede incluir todo en 40 minutos. Ahorita inicialmente será este un programa único y se está pensando en hacer un documental especial de este trabajo.



Ustedes lo van a ver y lo va a ver casi todo el mundo, sí este esfuerzo que se hizo creo que vale la pena que el mundo lo vea, que en México queremos hacer cosas limpias bonitas y que va a ser de beneficio para Orizaba".



Dijo que felicita a las autoridades porque este Aeroparque es un beneficio para todos. De igual forma indicó que, aunque el traslado se hizo antes de la pandemia, el armado fue en una temporada de epidemia, lo cual lo hizo un poco más complicado, a tal grado que Martín consideró como el más difícil de toda su vida.



"Creo que para mí es uno de los trabajos más difíciles de toda mi vida trasladar este avión. Una gran hazaña para mí, es algo para mi único y estoy feliz por estar aquí y ver que además del trabajo que hice el complemento lo realizó el Ayuntamiento y lo único que nos queda es felicitarlos a todos".



Agregó que le encantaría seguir trabajando en Orizaba, "porque veo que la gente me quiere mucho. Mi corazón va a quedar en este parque".



Finalmente dijo que la administración de este Pueblo Mágico es buena, porque tienen a esta ciudad bien cuidada y limpia.