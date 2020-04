Discrepan consejeros del OPLE por sanción impuesta a “Podemos”

Consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) discreparon de la sanción impuesta a la agrupación ciudadana “Podemos” que busca constituirse como partido político local.



Quintín Antar Dovarganes Escandón consideró que la falta derivada por el proceso de fiscalización sobre el origen, monto y aplicaciones de los recursos de “podemos”, debió calificarse como media e imponerse una amonestación pública como sanción.



Mientras que la Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, señaló que las organizaciones deben tener presente que las conductas infractoras en materia de fiscalización, según su calificación, pueden llevar a la cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como partido político local.



El consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón argumentó que la calificación de la falta, así como la de la sanción, no puede ser desproporcional, estando además sujeto por el criterio doctrinal y jurisprudencial derivado de la interpretación en sentido amplio del artículo 22 constitucional de la que prohíbe las sanciones excesivas.



Consideró que sostener que la cancelación de la cuenta bancaria antes de concluir el proceso de constitución como partido político, impidió que la Unidad de Fiscalización acudiera a verificar en su totalidad las 14 Asambleas de la agrupación “Podemos”, realizadas desde el 2 de octubre hasta el 29 de diciembre del 2019, dentro del periodo en el que la agrupación canceló y no contó con su cuenta bancaria, vulnera el principio de presunción de inocencia, pues busca desprender una premeditación intencional respecto a los posibles beneficios de su cancelación.



Precisó que el procedimiento de fiscalización planificado originalmente por la Unidad de Fiscalización para dicha organización, se agotó en su totalidad, por lo que si bien la conducta desplegada no deja de ser falta, no entorpeció el procedimiento planeado por dicha Unidad.



Por su parte, la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses sostuvo que la multa impuesta a la organización “Podemos” por la cancelación de la cuenta bancaria y no dar el aviso el oportuno a la entidad fiscalizadora, deviene o es el resultado de una falta cometida considerada grave, de fondo.



Por lo que su debida valoración es proporcional y razonable, por la simple y sencilla razón de estar plenamente identificada y acreditada la infracción que cometió el sujeto obligado.



“Dicho en otras palabras, la resolución y las sanciones en ella establecidas están apegadas conforme a derecho”, concluyó.