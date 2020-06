Discriminan por pandemia: comercios de Zongolica tachan a indígenas de “enfermos”

La pandemia del coronavirus ha provocado que en los municipios de la sierra de Zongolica se discrimine todavía más a los habitantes de las comunidades originarias, acusó el docente jubilado Roque Quiahua Macuixtle.



El presidente del Consejo Supremo Indígena de Zongolica lamentó que las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno provoquen que los pobladores nahua hablantes sean señalados y mal vistos por algunos comerciantes que les impiden el acceso a sus establecimientos debido a su aspecto.



“Si bien es cierto los campesinos que bajan a comprar a la ciudad van sucios por el trabajo que realizan en el campo, vamos llenos de tierra pero de eso a que tengamos alguna enfermedad, eso no es cierto, si olemos mal es por el trabajo”.



“Nos damos cuenta de cómo ahora las tiendas colocan cintas amarillas para guardar la distancia, sólo que los encargados les manifiestan que desde la banqueta pidan lo que van a comprar porque apestan o porque, según el comerciante, van enfermos”, dijo.



Indicó que con el esfuerzo de su trabajo, la población indígena de Zongolica llega a los comercios de la ciudad a comprar lo que necesitan en sus casas pero no van a pedir regalo, sino que llegan a comprar con el dinero que se ganan.



Con el pretexto de la sana distancia, los comerciantes están discriminando a la población del campo sólo porque, en apariencia, se ven sucios en su ropas pero tienen el mismo valor al comprar sus productos con moneda nacional, la que cualquier mexicano utiliza.



Finalmente, aseguró que “al menos en los ranchos no se tiene conocimiento de que haya surgido algún caso sospechoso, no obstante, nos tenemos que cuidar para evitar contagios”.