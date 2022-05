"Una disculpa pública no me va a devolver a mi hermano", es lo que aseguró Gabriela Torres Barradas, quien forma parte de una de las familias a las que la Secretaría de Seguridad Pública ofrecerá disculpas el próximo martes 31 de enero en Coatzacoalcos.Su hermano Abraham Elester Torres Barradas es uno de los 4 desaparecidos el pasado 25 de septiembre del 2015 y quien sigue sin ser hallado, pese a que 8 policías fueron detenidos por su caso.La dama dijo que las disculpas públicas no remedian nada.