Discutir legalización de aborto será pérdida de tiempo, afirma Arquidiócesis de Xalapa

La postura de la Iglesia Católica no cambiará y defenderá la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, rechazando la despenalización del aborto, lo cual ya se discutió pues “la misma Constitución local protege la vida”, señaló el presbítero José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa.



Entrevistado luego de convivir con periodistas con motivo de las fiestas navideñas, el prelado católico consideró que los diputados deben escuchar la voz de los ciudadanos “porque no son independientes, ya que su labor es representativa”.



Además, dijo, Veracruz tiene muchos problemas que resolver y discutir la interrupción legal del embarazo sería perder el tiempo.



Recordó que en 2016, el Congreso del Estado reformó la Constitución Política de Veracruz para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta su desenlace natural.



“En el 2017, se intentó hacer una reforma al Código Penal, pero se percibió y así se definió, que era un fraude constitucional, porque no se puede modificar una ley menor, como es el Código Penal sin la Constitución, como es el caso de Veracruz que protege la vida. En todo caso, el proceso tendría que ser diferente”.



“En ese momento, el grupo Más Vida, que es una asociación civil, presentó en el Congreso del Estado una iniciativa popular, la primera en el Estado de Veracruz, impulsada por los ciudadanos y respaldada por más de 28 mil firmas. (…) Entonces, fue voluntad de los ciudadanos defender la vida”, dijo.



Acusó que hay muchas mentiras sobre el aborto, pues no reduciría la violencia contra las mujeres.



“A las mujeres lo que las está asesinando son otras situaciones y eso también se tiene que atender”.



Además, prosiguió, cuando se dice que el aborto es libre y que es seguro, también en falso porque ningún aborto es seguro ni libre.



“Porque lo pagamos todos, lo pagamos con nuestros impuestos, entonces son una serie de mentiras que algunos grupos, sobre todo feministas radicales, dicen”.



“Lo más lamentable es que están financiados por organismos internacionales, no responden realmente a los derechos y necesidades de las mujeres de Veracruz. Yo no he visto a esos grupos feministas acompañando a mujeres que sufren maltrato o que son víctimas de algunas situaciones, como de acoso, no las he visto, es un asunto más bien que genera recursos, porque a final de cuentas el aborto es un negocio”, dijo.