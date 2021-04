Disfrutan playas de Veracruz Puerto en último fin de semana de vacaciones

Es el último fin de semana de vacaciones y los turistas aprovechan para despedirse de las playas, desde temprana hora acuden a refrescarse y disfrutar del mar y el sol.



Algunos el lunes deben regresar al trabajo y después del confinamiento por la pandemia, afirman que ya les hacía falta un descanso como éste porque la Semana Santa pasada no hubo opción de salir.



"Está rico el clima, muy sabroso para despedir estos días, hay que regresar a trabajar el lunes", dijo Germán, turista de Puebla.



"Ya el lunes a trabajar, qué nos queda. Si no, no comemos", agregó Nayeli.



En el puerto de Veracruz, la “surada” deja sensaciones térmicas elevadas de hasta 43 grados y esto fue perfecto para buscar refrescarse en el mar o con alguna bebida hidratante.



"Estamos a todo dar, una cervercita, camaroncitos", comentó Rogelio, turista de Puebla.



"Mucho calor, todo está muy rico, la comida, el agua, con este calor se antoja", señaló Laura, visitante de Tabasco.



Este fin de semana concluyen las vacaciones por la Semana Santa, el siguiente periodo de asueto es el de verano.