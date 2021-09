Disidentes de Sindicato Ferrocarrilero buscan acercarse a nueva empresa

La disidencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) previó un acercamiento con Canadian Pacific Railway Limited (CP), la adquirente de las rutas, equipo e infraestructura de Kansas City Southern Lines (KCS) y Kansas City Southern de México (KCSM).“Lo haremos, sin duda, con el propósito de decirles quiénes somos, qué queremos y cómo visualizamos la relación sindical”, expresó el vocero del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (Frente FERRO), Eduardo Canales Aguiar.Abundó que la compra de Canadian Pacific a KCSM, actualmente operaria de las rutas Veracruz-Xalapa-México y Ébano-Tamos (Pánuco)-Tampico; no afectará a los trabajadores sindicalizados al sustentar dicha relación laboral a partir de un Contrato Colectivo de Trabajo.El pasado 15 de septiembre, Canadian Pacific compró KCS y KCSM y por lo anterior, proyectó enlazar a Vancouver con Veracruz en una sola línea de ferrocarril de carga sin transbordos.“A nosotros nos llama mucho la atención el corredor de ferrocarriles que una sola empresa va a abrir desde México hasta Canadá, porque los servicios serían completos, directos, de una mayor precisión y de menor tiempo”.Canales Aguiar recalcó que este acercamiento con Canadian Pacific conducirá a una relación más transparente con los sindicalistas, es decir, que no se presten a más acuerdos “por debajo de la mesa”.“No negociar abajo de la mesa como es la costumbre de Víctor Flores Morales (secretario general del STFRM), no sé si te hayas dado cuenta que los contratos colectivos de trabajo con las diferentes empresas tardaban hasta un año para alcanzar la negociación”.