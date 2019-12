Disidentes del PAN descartan que deshagan su grupo en Congreso local

La coordinadora del grupo legislativo “Acción Nacional Veracruz”, María Josefina Gamboa Torales, objetó al líder nacional de este partido, Marko Cortés Mendoza, afirmando que sí puede haber dos bancadas con diputados del blanquiazul en el Congreso de Veracruz sin que tengan que renunciar a su militancia, de ahí que su grupo disidente se mantendrá por ahora.



Al respecto, señaló que sólo en otras Legislaturas del país no se permite que se conformen dos grupos con mayoría de integrantes de un mismo partido, no obstante, en Veracruz se hicieron reformas y existe la posibilidad de conformar distintos grupos mixtos.



“Entiendo que su papel es conciliar en cualquier asunto o diferencia que pueda haber entre militantes del PAN, en este sentido es obvio y entendible que sólo haya una bancada del PAN porque todos los demás Congresos del país no permiten otra bancada.



“Pero no se tiene que renunciar a la militancia de un partido; en este Congreso en particular, por la reforma que se hizo en la Legislatura pasada sí se permite una fracción de diputados emanados de distintos partidos aunque no haya renunciado a su militancia”, declaró.



La legisladora dijo que el líder nacional se expresa con base a lo que ocurre en el resto del país, pero en Veracruz existe una excepción.



Finalmente, rechazó que en su visita a Veracruz el dirigente nacional haya amenazado a los diputados disidentes con expulsarlos si no se suman al grupo oficial del PAN, coordinado por Omar Miranda.