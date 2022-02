Disidentes promueven su Movimiento Democrático en Sección 32 de SNTE

Por considerar que urge la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), integrantes del Movimiento Democrático Magisterial Veracruzano buscarán rescatar el Comité Ejecutivo de la Sección 32 que habrá de renovarse próximamente y así contar con una representación que verdaderamente vele por los derechos de los trabajadores.Jorge Cruz Ibáñez y Jesús Hernández Gutiérrez, entre otros, indicaron que lamentablemente la dirigencia ha estado secuestrada por pseudolíderes que no han salido en defensa de los intereses de los trabajadores pero hoy buscan revertir esa situación.Al hacer un recuento de los derechos que les han sido afectados señalaron que, por ejemplo, con la Ley del ISSSTE se perdió la pensión al jubilarse para quienes fueron contratados después del 2007, ya no se da el pago de las pensiones en salarios mínimos, se acabó el escalafón.Puntualizaron que en la Reforma Laboral se quitó lo punitivo de la reforma de Enrique Peña Nieto pero lo demás avanza igual, mientras que las horas de fortalecimiento curriculares fueron absorbidas durante las “regularizaciones”.Agregaron que la lucha por la democratización del SNTE no es nueva, sino que data de muchos años atrás.Comentaron que este movimiento está integrado por diversos grupos y corrientes, ya que se pretende integrar una planilla con los mejores hombres y mujeres.Señalaron que es posible que haya problemas con el padrón, pues ya se han dado casos en Baja California y otros estados en donde los profesores no pudieron votar por no aparecer en ese listado, por lo que estarán pendientes de ese tema.