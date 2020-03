Disminuye 50% afluencia de pasaje del servicio urbano; reducen corridas

Un 50 por ciento ha descendido la afluencia de pasajeros en camiones del servicio urbano, dio a conocer el vicepresidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (ASTRAVER), Alfonso Enríquez Boussart,



“Se tomaron acuerdos internos, cada empresa lo está haciendo de manera personal, de reducir las corridas, pero es porque no hay pasaje. Nos bajó más de 50 por ciento la afluencia de los pasajeros y se han tomado medidas de reducción de corridas”, enfatizó el empresario.



Indicó que esta situación es a nivel estatal y se analizan con los sindicatos las medidas a tomar, dado que los conductores también tienen compromisos y no se pueden quedar sin fuentes de trabajo.



“No pueden trabajar todos. No da. Llevamos 15 días y ahora se está agravando más y cuando empezó esto a nivel nacional, que estaban los comentarios empezó a bajar un poco y ahora se va a reducir un poco más” dijo.



Señaló que en el caso del puerto de Veracruz, la ruta 27, trabajaba con 40 vehículos y ahora solo 5 prestan el servicio.



“No hay pasaje, hay 35 conductores parados que son 35 sin trabajo. El problema lo estamos teniendo con la mano de obra, de llevar el alimento a su casa”, expuso.



Confirmó que por la contingencia sanitaria concesionarias ya han empezado a tomar medidas para sanitizar los camiones que prestan el servicio de pasaje.



“El caso más fuerte es la zona de Orizaba, donde las empresas realizaron una campaña 'fuerte' de fumigación”, concluyó.