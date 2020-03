Disminuye afluencia a Mercado “Miguel Hidalgo” de Veracruz Puerto

Aunque ha disminuido considerablemente la afluencia de consumidores al mercado de Veracruz "Miguel Hidalgo", los locatarios aseguran que por el momento no cerrarán pero ya han disminuido el número de trabajadores.



Los pasillos lucen prácticamente vacíos y los negocios de comida, registran baja desde el pasado martes.



"La venta ha bajado bastante. Haga de cuenta que está vacío. Nosotros trabajamos de la gente que viene a comer aquí, la gente es la que sustenta el negocio y en ese aspecto, sí nos afecta bastante. Desde esta semana fue que dio el bajón, la mayoría de nosotros vamos al día, nos afectaría cerrar", dijo Alexis Andrés de mariscos "Gloria".



Del cien por ciento de la plantilla, trabajan a menos del 50 por ciento "no hay venta, de nada sirve tener 10 o 12 trabajadores, ya nada más trabajamos con 3 o 4".



Si bien, los establecimientos de todo tipo están abriendo, se están tomando las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.



Tanto los locales de alimentos, como de verduras, artículos de fiesta y demás limpian constantemente y usan gel antibacterial.



"Limpio con cloro, alcohol, me lavo las manos con jabón y gel, todo, tratando de tener limpio", señaló Francisca López.



Hasta el momento, las autoridades municipales del puerto de Veracruz no han dado indicaciones o sugiriendo restringir la operación de los mercados de la ciudad.