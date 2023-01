El consumo de pan en la zona centro ha ido a la baja en la última década, según José Antonio Mora Farias, empresario del ramo considera que hasta un 40 por ciento.La situación los ha llevado a que solo mantengan las plazas laborales y no haya contrataciones al no ser necesario pues no hay crecimiento en producción.Mencionó que, pese a ello, los negocios en esta ciudad se han mantenido, no han cerrado y están aguantando además el alza en los insumos cono harina, azúcar, manteca, además del gas LP.La venta de pan ha dejado de ser un negocio de grandes ganancias reconoció el entrevistado tras señalar que cada año enfrentan algún tipo de crisis.Agregó además que por ahora no subirán el precio del producto, pero no saben hasta cuando aguantarán para que el consumidor final no se vea afectado.