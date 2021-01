Disminuye probabilidad de nevadas en Cofre de Perote y Pico de Orizaba

Para el inicio de la semana en Veracruz, disminuye notablemente la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las partes altas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba, ya que se espera un aumento gradual de las temperaturas y no se vislumbra la llegada de otros sistemas frontales.



El meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Raymundo Contreras, no descartó la probabilidad de lluvias y lloviznas dispersas.



Asimismo, de acuerdo a los pronósticos para los siguientes días, no se espera el paso o ingreso de ningún frente frío a territorio veracruzano, que pueda generar condiciones adversas en la entidad.



“A partir de este inicio de semana, las condiciones meteorológicas van a ir mejorando poco a poco todavía se pronostican algunas precipitaciones de forma dispersa, pero básicamente las temperaturas tanto mínimas como máximas de forma muy lenta, muy gradual, van a ir alcanzando valores cada vez más altos, por lo cual, al menos la semana entrante, no se pronostican frentes fríos que puedan recorrer la entidad veracruzana”, puntualizó.



Además, dijo que en los próximos días se espera una recuperación gradual de la temperatura, sin embargo, continuará el ambiente fresco a frío por la noche y madrugada, con heladas en zonas altas de las montañas.



“Las temperaturas poco a poco vayan alcanzando valores cada vez más altos, esto durante el día ya que todavía las madrugadas van a seguir siendo frescas a frías, por lo cual todavía se recomienda extremar las precauciones pertinentes por los efectos negativos de estas bajas temperaturas sobre todo en regiones serranas”, detalló.



Para finalizar, Raymundo Contreras recomendó continuar con las precauciones pertinentes y acatar las instrucciones de las autoridades locales de Protección Civil, así como abrigarse bien y actualizarse del pronóstico del tiempo.