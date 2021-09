Disminuyen casos activos de COVID en Veracruz; se reportan 3 mil 895

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 104 mil 278 (+715 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 221 mil 197 eventos analizados.



En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 3 mil 895 y sospechosos 877. Gracias a la encomiable labor del personal médico han logrado recuperarse 88 mil 442 pacientes y están en vigilancia 3 mil 837



Los fallecimientos suman 11 mil 999 (+78 nuevos); se contabilizan 104 mil 124 resultados negativos y 12 mil 795 sospechosos acumulados.



Plan Nacional de Vacunación



Sigue en marcha el Plan Nacional de Vacunación; recuerda que es de suma importancia inocularse, a fin de reducir las transmisiones y la mortalidad.



Segunda dosis al grupo de 30 y más años





02 de septiembre:



· San Rafael.



· Vega de Alatorre.



· Gutiérrez Zamora.





02 y 03 de septiembre:



· Coatepec.





03 y 04 de septiembre:



• Cazones.





Primera dosis al grupo de 18 y más años





Del 02 al 05 de septiembre:



· Veracruz.





Cabe recordar que los días 04 y 05 podrán ir a esta sede los mayores de 30 años que por algún motivo no han recibido su dosis.



Debemos mantener las medidas preventivas y vacunarnos cuando corresponda, pues entre mayor sea el número de inmunizados tendremos menos personas graves. Actualmente, en Veracruz hay gran avance en la cobertura, lo cual se refleja en la disminución de cuadros críticos; no obstante, muchos aún no están inoculados.



Nuevamente el llamado a las mujeres embarazadas es a asistir a los centros de vacunación, ya que ellas también forman parte de la población en muy alto riesgo. El biológico es seguro, tanto para la madre como para el bebé.



Tienen a disposición la línea materna 800 628 3762 donde les orientarán sobre signos de alarma en la gestación y cómo atenderse durante ésta, el parto y puerperio, así como apoyo en lactancia.



Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan Nacional de Vacunación en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Llama al 800 0123 456 en caso de síntomas y acude a Urgencias del hospital más cercano por algún evento de gravedad.





Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!