Disminuyen donaciones para el Banco de Alimentos de Córdoba

Ante la disminución de donaciones que ha tenido el Banco de Alimentos de México de las Altas Montañas, han tenido que recurrir a diversas campañas entre ellos el redondeo en un supermercado local y además son apoyados por el restaurante “El Balcón del Zevallos”, pues al consumirse platillos tradicionales de Córdoba, el costo va en su totalidad a la organización.El secretario del Patronato del Banco de Alimentos, Rodolfo Cordera Perdomo, puntualizó que dan 3 mil 500 despensas básicas al mes, se conforman con alimentos donados pero si no alcanza deben comprar otros artículos y es ahí donde necesitan dinero.Señaló que la inflación sí les ha afectado pues no han crecido en los dos últimos años pues no les da el capital para comprar más alimento.Incluso frenaron el proyecto de comedores comunitarios que tenían con el Club de Leones, daban 500 comidas los días viernes y por la situación económica están detenidos.Mencionó que hay empresarios que donarán alimentos pero debido a la carestía no hay ni sobrantes.Cabe señalar que en la última campaña recibieron 39 mil pesos, botearon en Fortín y Córdoba, donde la gente los apoyo para poder continuar con su labor.