Disminuyen en Veracruz Puerto accidentes viales por pandemia

“Antes teníamos hasta 35 accidentes en el día, ahora apenas y nos reportan 10”, señala el director de Tránsito y Vialidad Municipal, Arturo Garcíam que se debe a la situación de la pandemia.



Dentro de las restricciones que ha provocado el Coronavirus, se aprecia el lado bueno de la situación, al haber disminuido hasta un 70% los accidentes al limitar la movilidad en la ciudad e implementar el quedarse en casa.



“Desafortunadamente tuvo que pasar una situación así,, como la pandemia para que los índices de siniestros disminuyeran”.



Recalcó que en una situación normal, los conductores se ven apresurados por llegar a sus zonas de trabajo o llevar a sus hijos a clases porque se les hace tarde, siendo el principalmente problema que causa accidentes en el día.



“Hemos tenido que implementar este fin de semana el cierre de vialidad, porque se está viendo mayor movilidad de personas en la zona centro y de mercados. Impedimos el paso de vehículos pero no podemos impedir que personas entren a pie”.



El bulevar también se mantiene cerrado en ambos sentidos y abrirá hasta el próximo 8 de junio, con la intención de que personas no hagan uso de las playas. El estado del tiempo para este fin de semana tampoco es muy alentador, por lo que espera que bañistas no busquen el mar del Puerto.