Disminuyen servicios funerarios por fallecimientos de COVID-19, en Veracruz Puerto

Durante septiembre los servicios funerarios por fallecimientos de COVID-19 han disminuido, tras dos meses críticos por la tercera ola de contagios, las atenciones se han estabilizado, señaló Jacqueline Rivera, empresaria funeraria.Agosto ha sido de los meses más críticos en cuanto a muertes durante este año en pandemia.“Las defunciones sí han disminuido, aquí con nosotros un 20 por ciento, hablábamos que en julio empezó a incrementar, agosto fue un mes muy difícil con muchas defunciones y ahorita hasta mitad de septiembre sí ha bajado mucho, hay días que no tenemos ninguno y hay días que tenemos 3 y hasta 7”, indicó.Aunque ya hay opciones para la inhumación de personas fallecidas por coronavirus, la cultura de la cremación se ha incrementado y de manera general la familia prefiere esta medida.Uno de los factores que ha influido por la incineración son los altos costos en los lotes de panteones.“Por COVID o no COVID muchas familias han optado por cremar a los familiares ya que sepultar es mucho más caro cuando no se tiene una fosa para sepultar. Lo que disminuye es el costo del terreno que es una inversión de la familia, hay personas que los venden desde 15 a 40 mil pesos”.Desde el año pasado, las cremaciones en Veracruz se incrementaron un 80 por ciento, por los procesos sanitarios del Sars-Cov2, pero actualmente la demanda de estos servicios por muertes en general se mantiene.