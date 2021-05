Disparidad en vacunación causaría recuperación económica mundial desigual: ONU

Según el informe Situación y Perspectivas Económicas Mundiales (WESP por sus siglas en inglés) de mediados de 2021, elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la gran disparidad en la cobertura de vacunación entre los países y regiones plantea el grave riesgo de que se dé una desigual y frágil recuperación de la economía mundial.“Las perspectivas de crecimiento mundial han mejorado en un contexto de rápidos lanzamientos de vacunación en unas pocas economías grandes”. Tras una fuerte contracción del 3.6 por ciento en 2020, los especialistas prevén que la economía mundial se expanda un 5.4 por ciento en 2021, lo que refleja una revisión al alza de las previsiones publicadas por el organismo internacional en enero.“Mientras que la economía mundial avanza hacia una recuperación, la pandemia está lejos de terminar para la mayoría de los países. Las nuevas infecciones diarias fueron más altas en abril de 2021 que la cantidad de nuevas infecciones reportadas diariamente durante el pico de la pandemia en diciembre de 2020, y el acceso oportuno y universal a las vacunas COVID-19 sigue siendo una herramienta clave para vencer la pandemia y poner a la economía mundial en el camino de una recuperación inclusiva y resiliente”.Por otra parte, el informe considera que, aunque el sólido crecimiento en Estados Unidos y China ha mejorado las perspectivas de una recuperación mundial, es poco probable que esto sea suficiente para impulsar al resto de las economías del mundo.Europa, todavía luchando por contener la segunda ola de la pandemia: se prevé que crezca solo un 4,1 por ciento en 2021, que apenas compensará las pérdidas de producción en 2020; las perspectivas de crecimiento también son sombrías para un gran número de países de África y Asia meridional, así como en América Latina y el Caribe, donde la pandemia aún continúa. Para la gran mayoría de los países en desarrollo, la producción económica se mantendrá en 2021 por debajo de los niveles de 2019 y, en medio de un espacio fiscal insuficiente para estimular la demanda, muchos de estos países enfrentarán un crecimiento bajo y estancado, y a la perspectiva de una década perdida.Particularmente, el estudio expone que, después de sufrir la peor recesión en más de un siglo, la economía de América Latina y el Caribe se recuperará gradualmente de la crisis del COVID-19. Se prevé que el PIB de la región crezca un 4.3 por ciento en 2021 y un 3.3 por ciento en 2022. Esto sigue a una contracción del 7.3 por ciento en 2020, que dejó el PIB medio per cápita en el nivel más bajo en más de una década.“La fuerte demanda de China y Estados Unidos impulsará la región a través de las exportaciones de materias primas y manufacturas, beneficiando a países como Chile, Perú y México, y se espera que las entradas de remesas aumenten significativamente a medida que mejora el mercado para los trabajadores estadounidenses”.Entretanto indica, el despliegue de vacunas en la región ha sido muy desigual. Chile y Uruguay: dos de los países de ingresos altos: tienen dos de las tasas de vacunación más altas del mundo; por el contrario, las vacunas aún no están ampliamente disponibles en los países más pobres de la región.“Se espera que la actividad económica aumente a medida que avanza la vacunación y los gobiernos reducen las medidas de contención. Esto respaldaría una leve recuperación del mercado laboral, mientras que la política monetaria generalmente permanece acomodaticia. Sin embargo, como ya se vio en Brasil, el aumento de la inflación debido a los precios más altos de las materias primas y las presiones de depreciación pueden provocar un ajuste monetario, que puede socavar o retrasar la recuperación”.El estudio de la ONU también refiere que las mujeres han sido las grandes afectadas por esta pandemia que ha empujado a 114.4 millones de personas a la pobreza extrema, de las cuales 57.8 millones son mujeres y niñas.Son precisamente las mujeres, las que representan a la mayoría de los trabajadores de los servicios de salud, cuidadores y proveedores de servicios esenciales, quienes han estado a la vanguardia de la lucha contra la pandemia. Las pérdidas de empleo e ingresos también han sido mayores para las mujeres, ya que abandonaron la fuerza laboral para satisfacer las demandas familiares. La salud de la mujer y salud reproductiva sufrió golpes masivos, aumentaron los embarazos no deseados, se retrasó la maternidad, y se interrumpió su educación, lo que socavó significativamente el progreso hacia la igualdad de género.Las mujeres también se enfrentaron a un aumento de la violencia de género, y las mujeres empresarias se vieron afectadas de manera desproporcionada por el cierre de empresas, lo que aumenta aún más las brechas de género en los ingresosy riqueza.“Estos impactos severos y desproporcionados sobre las mujeres y las niñas exigen más políticas específicas y medidas de apoyo, no solo para acelerar la recuperación, sino también para garantizar que la recuperación sea inclusiva y resiliente”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund