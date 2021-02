Dispensario médico en Boca del Río reporta incremento en demanda de medicinas

La demanda de medicamentos en el albergue de "Casa Santa Ana", en Boca del Río, se está incrementando a raíz del avance de la pandemia del COVID-19, señaló su directora, Patricia Rodríguez de Muñiz, quien precisó que hay gente que recorre varios kilómetros para llegar a buscar algún fármaco.



La situación económica ha sido más crítica y muchas de las personas a las que atienden no pueden costear sus tratamientos y buscan lugares en donde les donen.



"Hay gente que llega bien agotada porque camina hasta cuatro kilómetros en busca de un medicamento y con lo que podemos apoyamos e incluso les damos para el camión porque no tienen ni para eso. Hoy en día, con la pandemia hay crisis económica, hay crisis de todo tipo y tratamos de apoyar a la población", dijo.



En el albergue Santa Ana, recién se puso en marcha un dispensario médico en donde se podrá dotar de medicinas a quienes lo requieran, para ello se realizará un estudio socioeconómico y quienes estén en posibilidad pagarán sólo el 10 por ciento.



Los fármacos que distribuyen son donados por farmacias y sociedad civil pero aunque hay suficientes, ante la demanda hay déficit de algunos para las vías respiratorias.



"Que nos donen antialérgicos como el montelukats, loratadina eso nos solicitan muchísimo, pañales para adultos, leche para recién nacido, es lo que más solicitan y que no tenemos", dijo.



En la casa Santa Ana, se ofrecen alimentos y atención médica a la población en general, familiares de enfermos que se atienden en el Hospital de Boca del Río y migrantes que pasan por Veracruz y buscan alojamiento.