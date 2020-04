Distorsionaron, yo quise decir que se combate la epidemia no contagiándose: Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, recomendó realizar tres cosas sencillas y fundamentales “por el bien de nuestra familia y del prójimo”, el aseo personal, mantener la sana distancia y mantenernos en nuestros hogares. Abundó que sólo así se logrará salir rápido de esta contingencia.



A modo de observación, dijo que de ello depende la vida de muchas personas, o el que no se generen situaciones complicadas de salud entre la sociedad veracruzana.



Mencionó que las indicaciones del Consejo Nacional y Estatal de Salud pueden parecer cosas tan sencillas y triviales como lo son el tener una buena higiene personal permanente y constante, así como una sana distancia entre las personas y fundamentalmente quedarse en casa, a menos que la razón sea más importante que la vida misma.



El país se encuentra en la Fase 3 de la contingencia por el COVID-19, la etapa donde el contagio prolifera entre la sociedad, afectando principalmente a personas con un sistema inmunológico vulnerable, con baja defensas, de ahí la importancia de remarcar estos principios de salud actuales.



“Algunos medios parafrasearon y distorsionaron lo que realmente quise decir ayer en entrevista, hoy les reitero, que la mejor forma de combatir la epidemia es no contagiándose, es decir cuidándonos y no creer que teniendo más hospitales, camas, ventiladores está la solución; la prevención es primordial”, puntualizó.



Por lo anterior, Eric Cisneros exhortó a los diferentes medios de comunicación a ser muy responsables en la información que transmiten sobre la actual contingencia vivida en el país y no tergiversar la información.



El Secretario señaló que el coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa; menciona puntual atención en la conurbación Veracruz-Boca Del Río-Medellín-Alvarado, municipios que se ubican en la tercera fase de la pandemia, con más pacientes positivos y donde la población pareciera relajarse ante la contingencia.



Terminó señalando que de igual forma mantienen observación precisa en la zona de Xalapa-Coatepec-Banderilla, sin olvidar la zona de Tuxpan y Coatzacoalcos; este último municipio también con signos de fase 3.