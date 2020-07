Distribuidoras de productos no entrarán a Omealca si no usan cubrebocas

Ante el incremento de casos positivos por COVID-19 en este municipio, no entrarán las empresas distribuidoras de productos a Omealca, si su personal no trae su cubrebocas puesto, sentenció el presidente municipal, Pedro Montalvo Gómez.



Los filtros ya están siendo vigilados por elementos de la Policías Municipal, para respaldar al equipo de 14 personas -bien protegidas-, que se instalarán en estos puestos de revisión -filtros sanitizantes- que ya funcionan en las entradas de Omealca, para checar las personas que viajen por estas rutas hacia Tezonapa, Córdoba y todos los puntos que comuniquen con este municipio.



Montalvo Gómez, detalló que desde que inició la pandemia el 17 de febrero de 2020, donde han pasado 134 días; y desde ese momento la primera acción fue suspender la fiesta del santo patrón –San José de Omealca-, desde el 16 de marzo.



La segunda medida fue que, desde el primer contagio, que fue el 28 de mayo; es decir 60 días después de que se dio el primer caso en todo el País. El segundo contagio fue el 8 de junio; es decir, 11 días después del primero. El tercer caso fue el 2 de julio, 25 días después del segundo; el cuarto contagio fue el 8 de julio; es decir que se fueron acortando las fechas en cada contagio; y eso es lo que hizo redoblar las medidas para evitar que continúe la proliferación de este virus en Omealca.



“Por eso quedó totalmente prohibido que a Omealca entre cualquier proveedor de servicio, de cualquier empresa que sea; TELMEX, CFE, de Gobierno, empresas de la región, nacional e internacional, sino trae cubre bocas”, advirtió.



Para ello, encomendó a su primer comandante que apoye al personal que trabajará en los filtros y aquel que no traiga cuando menos el cubrebocas simplemente será regresado, sentenció.



Y esto no solo es una medida de Omealca, el Gobierno del Estado y el Congreso exhortó a todos los municipios a reforzar las medidas por el grave contagio del que está padeciendo el estado de Veracruz.