Divide a padres el retorno a escuelas: unos temen al contagio, otros quieren clases

Para un posible regreso a clases en próximos meses, personal de la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen” limpió las instalaciones del plantel.



La directora de la institución, Eloísa Constantino Morales, expuso que los insumos para llevar a cabo la desinfección y manteniento de la escuela fueron comprados por los padres de familia.



"No nos han dado indicaciones y mucho menos los insumos; nosotros estamos trabajando con las cosas que siempre hemos hecho, con el apoyo de padres de familia. El material se está comprando con el apoyo de ellos. No nos ha informado nada la autoridad, la Supervisión".



Resaltó que la comunidad escolar aún está dividida en cuanto a un regreso a clases presencial, pues muchos papás no piensan enviar a sus hijos por temor a contagios por COVID-19.



"De los grupos inferiores nos han dicho que prefieren dejarlos en casa y ya regresar hasta agosto y otros nos dicen que sí quieren que regresen".



Comentó que un protocolo tentativo es que la mitad de cada grupo asista un día y la otra al día siguiente, esto con el fin de mantener los protocolos sanitarios.