Dividido en San Lázaro, MORENA lucha por extender mandato de Zaldívar

Pese a la resistencia de un grupo de diputados de Morena, la bancada mayoritaria en el Cámara de Diputados impuso su fuerza para destrabar el proceso legislativo con miras a avalar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye el artículo transitorio para ampliar el mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Consejo de la Judicatura Federal (CJF).



El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), insistió en su oposición a esta reforma y le apostó a que no gane la arbitrariedad en San Lázaro y se termine por aprobar la reforma para prolongar por dos años más el periodo del ministro presidente, Zaldívar Lelo de Larrera.



“Es un absurdo, espero que no pase, es importantísimo que no gane esta arbitrariedad de violentar la Constitución de la manera más burda, torpe, servil”, dijo.



Muñoz Ledo manifestó que se vive un momento crucial para la democracia en el país y es por ello que se deben tomar decisiones congruentes: “Me opongo, por todas las razones legales, morales e históricas, a esta transgresión a la Constitución que tendría muchas consecuencias, sería el principio de una serie de traiciones”.



El pasado sábado, el coordinador de proceso parlamentario de la bancada de Morena, Pablo Gómez, aseguró que esta reforma no podrá transitar ni aunque fuera aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y era mejor decirlo desde ahora.



Se conoce que hay una veintena de legisladores de la Cuarta Transformación que se opondrían a la aprobación de este artículo transitorio o se abstendrían. En ese grupo estarían además Lorena Villavicencio, Sergio Mayer y Rubén Cayetano.



El jaloneo



Desde las primeras horas de ayer, Morena y el PVEM utilizaron el voto ponderado que tienen en la Mesa Directiva para modificar el orden del día de la sesión del pleno de la Cámara de Diputados y enlistaron la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que quedara lista para su aprobación. Esto, sin que fuera aprobado por las comisiones de Justicia y de Presupuesto a las que fue turnada desde el pasado martes esa minuta.



Pero debido a la carga de dictámenes pendientes no les dio tiempo de desahogarlo ayer y el orden del día se prolongará hasta hoy, incluso existe la posibilidad de que la Comisión de Justicia sesione para avalar esta minuta y después se lleve al pleno.



El haberla enlistado sin ser aprobada en comisiones fue criticado por legisladores de oposición y por la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, quienes argumentaron que por esta falta de técnica legislativa se podían presentar acciones de inconstitucionalidad que invalidarán las piezas legislativas.



“Me refiero a que los procesos y procedimientos para la discusión y aprobación de las leyes y sus reformas guarden fidelidad a los distintos ordenamientos que los rigen y esta cuestión también tiene un ángulo muy importante que tiene que ver con que los procedimientos se pueden volver, cuando los obviamos, cuando no los seguimos estrictamente, fuente de cuestionamiento que lleve incluso en una acción de inconstitucionalidad a declarar a toda una pieza legislativa como inconstitucional”, dijo Sauri Riancho.



“Quiero señalar que el órgano superior de gobierno, como lo dice claramente nuestra Ley Orgánica, es la Junta de Coordinación Política, que le remite el acuerdo de la propia junta para los temas que van a ser sometidos a consideración de la Mesa Directiva y se integre el orden del día de las distintas sesiones. Forman parte y eso todos lo saben, todos los diputados que han estado en este recinto saben que parte de la práctica parlamentaria consiste precisamente en llegar a acuerdos y que se tome la previsión en el orden del día de aquellos temas que se van a tratar y que no cuentan con dictamen. Ejemplos, muchos”, aseguró Ignacio Mier Velazco, líder de Morena.



“Simple y sencillamente, si se va a dar un golpe de Estado a través de una absoluta inconstitucionalidad de prorrogar un mandato al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia en contra de lo que expresamente dice la Constitución, que debería ser de cuatro años, para que sea de seis años, sería algo nunca antes visto en esta nación”, consideró Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI).