Doce OPLE en el país enfrentan problemas económicos para organizar elecciones

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Sonora siguen enfrentando serios problemas financieros para la organización de las elecciones en sus respectivos territorios.



Por su parte, en los de la Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala, la problemática presupuestal es moderada, por lo que en caso de persistir o volver a ocurrir, podría tener un impacto en la ejecución de actividades propias de los procesos electorales locales que están en curso o sus propias atribuciones.



Lo anterior, se desprende del Informe sobre la Situación Presupuestal Organismos Públicos Locales, que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE), con fecha del 23 de marzo.



En el documento se lee que elInstituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes tiene inconvenientes para el pago de dietas de órganos desconcentrados, bienes muebles e inmuebles, materiales y suministros, contratación de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE) locales y documentación electoral.



El Instituto Electoral de Michoacán experimenta adversidades para el desarrollo e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y del PREP casilla; aportaciones económicas en el marco del convenio INE; vestimenta para CAES y SE locales e implementación del monitoreo de medios.



El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana sortea problemáticas financieras para el desarrollo e implementación del PREP, la documentación y materiales electorales y la operatividad de órganos desconcentrados.



Entre tanto, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit sufre problemáticas para su propia operatividad, el financiamiento a los partidos políticos, el pago de contrataciones derivadas de licitaciones, documentación y materiales electorales, desarrollo e implementación del PREP, operatividad de órganos desconcentrados y arrendamiento de bienes inmuebles.



Los recortes presupuestales al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, lo tienen en serios aprietos para cubrir su propio funcionamiento, además para la adquisición de la documentación y materiales electorales necesarios para que los ciudadanos emitan su voto en los comicios venideros.



La misma situación con la la documentación y materiales electorales vive el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, a lo que también se suman problemas en la operatividad de órganos desconcentrados, desarrollo e implementación del PREP y aportaciones económicas en el marco del convenio INE.



Los Institutos Electorales de la Ciudad de México y Nuevo León, se lee en el informe, están cubriendo actividades del proceso electoral con recursos de los últimos meses del año y los Congresos locales no han atendido las solicitudes de ampliación presupuestal requeridas.



El Instituto Electoral del Estado de Colima se enfrenta a la falta de recursos para las licitaciones, aportaciones económicas en el marco del convenio INE, documentación y materiales electorales, infraestructura del PREP y operatividad de órganos desconcentrados.



El no contar con suficiencia presupuestal, le está provocando al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que no pueda desarrollar e implementar el PREP, ni tampoco adquirir documentación y materiales electorales.



El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca sortea dificultades financieras para su propia operatividad, adicionalmente para la compra de documentación y materiales electorales, el funcionamiento de órganos desconcentrados, el desarrollo e implementación del PREP y aportaciones económicas en el marco del convenio INE.



Y finalmente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no cuenta con dinero para la operatividad de órganos desconcentrados, la documentación y materiales electorales y el arrendamiento de bienes inmuebles y bienes muebles.