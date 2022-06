Docente acusa que no ha recibido sueldo en lo que va de 2022

El profesor Witsi Ríos se manifestó esta tarde en la plaza Lerdo de Xalapa, ya que él y varios docentes del país no han recibido ningún pago desde que comenzó el 2022.Aseguró que tan sólo en el Estado de Veracruz son alrededor de 60 docentes del nivel primaria y secundaria, pertenecientes al Programa Nacional de Inglés (PRONI)la mayor parte concentrados en Xalapa, a quienes no se les ha depositado ni un peso desde que comenzó el año.“Los alumnos también sufren consecuencias de las malas acciones del Gobierno. La coordinación nacional está cayendo en la ilegalidad y debería de haber consecuencias jurídicas en contra de quien está violentando nuestros derechos humanos”, comentó Ríos.De igual manera, lamentó que las autoridades no hayan solucionado esta problemática, ya que el poco acercamiento que han tenido los ha llevado a nada.“La diputada Tania Cruz dijo que llevaría a la Cámara nuestra solicitud. Sin embargo, eso no ha pasado, además, canceló la cita que teníamos con ella de último momento porque dijo estar en Coatzacoalcos”, comentó.Refirió que tanto él como sus compañeros están “hasta el cuello de deudas”, por lo que aseguró que lo único que quieren es que ya les paguen.“Ante la agresión del Gobierno hemos decidido expresar nuestra opinión sobre las autoridades involucradas en esta violación a nuestros derechos, como lo es el pago justo y merecido que nos hemos ganado”.Detalló que la Federación debe 5 millones de pesos de la primera ministración a la entidad y que la Secretaría de Hacienda es quien supuestamente no ha querido pagar.“Estamos aquí para que nos escuche quien nos tenga que escuchar. Mientras Hacienda federal no deposite es muy poco lo que se ha podido hacer”, finalizó.