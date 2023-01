Docente asesinado “le manejaba a un narco”, ¿qué hacía ahí?: Gobernador

Será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien determine qué relación tenía el docente de la Sección 32 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) Carlos Alfredo Jiménez Olmedo con el jefe de plaza Fernando Pérez Vega, “El Pino”, asesinado ambos el domingo durante el mismo ataque en la ciudad de Veracruz.Al referir lo anterior, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez cuestionó por qué el profesor manejaba la camioneta de un presunto líder de la delincuencia organizada, el cual fue víctima de un “ajuste de cuentas” por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).“Eso de que no tiene nada que ver es relativo, porque iba conduciendo la camioneta donde iba el jefe de plaza, ahí les dejo su opinión si tenía que ver, y será la Fiscalía la que determine si era víctima de los hechos”.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el mandatario cuestionó dónde y con quien se encontraba el hoy occiso, puesto que manejaba la camioneta de “un narco”.“Cuando he salido a comunidades, a las maestras y los maestros los encuentro trabajando en sus escuelas en las comunidades, y su preocupación es que en esta pandemia hay un rezago (…) él que le anda manejando a un narco, por Dios, o sea ¿no te dice nada? ¿qué hacías manejándole a un narco?”.Recientemente, la Región IV Sección 32 del SNTE lamentó el asesinato del profesor Carlos Jiménez, una de las víctimas del ataque ocurrido este domingo sobre la carretera federal 140 Veracruz-Xalapa, a la altura de la zona conocida como Las Bajadas.De acuerdo al Gobernador, los denominados jefes de plazas manejan todos los giros negros y los delitos que ahí se comenten es bajo su visto bueno, por lo que descartó que el profesor desconociera a quién le estaba conduciendo.“¿Qué hacía con alguien que tiene una carpeta de investigación? La gente de allá saben perfectamente a qué se dedicaba. Me extrañaría mucho que no supieran quienes son ‘Los pelones de Coxquihui’, no los dejó clavado Fidel Herrera”, dijo.De ahí que el titular del Ejecutivo expresó que si hay alguna relación se definirá a través una investigación y un Juez dictará, y no a través de los dichos del propio gobernador, las redes sociales o medios de comunicación.