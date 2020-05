Docente de nuevo ingreso denuncia que no le han pagado desde varios hace meses

Al Calor Político:



Mientras para miles de docentes hoy es un día especial no solamente por ser el Día del Maestro y por ser quincena, sino que aparte recibirán un bono especial por parte del Gobierno, además de otros estímulos económicos, para los profesores de nuevo ingreso como yo es una quincena más sin cobrar y un día más en la zozobra de no saber si nos pagarán o no.



En referencia a su nota de la semana pasada: SEV deja sin pago a docentes federales de nuevo ingreso en plena pandemia: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sev-deja-sin-pago-a-maestros-federales-de-nuevo-ingreso-en-plena-pandemia-315778.html: quisiera complementar que tampoco a los docentes estatales de nuevo ingreso nos han pagado desde hace meses.



He llamado a la SEV en muchas ocasiones y me dicen que de acuerdo al sistema es en el “nivel” de “educación media superior y superior” que se quedó atorado mi movimiento. Y en el “nivel” donde laboro (porque sí estoy trabajando en línea todos los días y obvio tengo las pruebas por si hay que demandar) me dicen que por el tema de la contingencia se detuvieron todos los trámites de nuevo ingreso y así se echan la “bolita” uno a otro.



Son ya varios meses sin cobrar, donde como mencioné anteriormente, sí he estado laborando; desde antes de la contingencia acudía a mi escuela, al igual que durante la cuarentena he laborado en línea todos los días.



A parte de no recibir el salario en medio de la pandemia, la enfrentamos sin Seguro Social puesto que tampoco estamos dados de alta hasta que hagan el respectivo movimiento en mi “nivel” y en la SEV.



Por lo anterior, hago un respetuoso llamado de auxilio al Gobernador del Estado de Veracruz, al Secretario de Educación y al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior a que intervengan en el “nivel”, el cual por seguridad mía y de mis compañeros no menciono por represalias o retraso aún más a nuestro trámite.