Docente de Orizaba demanda pagos a la SEV

La docente Briseida Sánchez Cerezo demandó que la Federación investigue a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pues desde agosto dejaron de contratarla a pesar de tener 13 años laborando, además de que se niegan a pagarle por meses de trabajo que le hicieron cubrir y hay profesores en esta situación.Explicó que por acuerdos internos del sindicato con anteriores administraciones, hay docentes que recibían contratos pero en agosto pasado les dejaron de darlos y simplemente les dijeron que ya no podían hacerlo porque la Clave 78 ya no estaba en el catálogo que maneja la SEP, pero así les pagaron el ciclo anterior.Mencionó que en el presente ciclo la Secretaría la envió a la comunidad de San Miguel Acultzinapa, en donde los habitantes amagaban con manifestarse en Xalapa por la falta de un profesor.Sánchez Cerezo comentó que a ella le indicaron que le dijera a la población que iba a quedarse ahí y que ya no tenían que ir a Xalapa; sin embargo, le dejaron de pagar y desde el 25 de abril dejó de acudir porque ya no tenía cómo hacerlo.Agregó que al estar laborando por acuerdo del sindicato y la SEV, está desprotegida. La dependencia simplemente le dice que no le pueden pagar porque no tiene documento alguno ni orden de presentación, a pesar de que ellos la enviaron.Por esto, la docente acusó que a la SEV no le interesan los niños, tampoco sus padres y a pesar de que la ley establece que los niños no pueden estar sin docente, tampoco le importa.