Docente de UV señalado por acoso en redes ya había sido sancionado, es caso cerrado

Luego de que por redes sociales, exalumnas de los Talleres Libres de Arte de la Universidad Veracruzana (UV) criticaran que la institución mantenga en nómina a un docente que había sido señalado de acoso por una estudiante, el vicerrector en Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, aclaró que el docente sí llegó a recibir una sanción administrativa.Recordó que fue en 2018 cuando se interpuso la denuncia y se realizaron las investigaciones que derivaron en una amonestación al profesor con la suspensión de sus actividades."Esta denuncia que se tuvo hace un par de años y que se siguió puntualmente se llevó a cabo a través de los mecanismos universitarios, se pasó a las oficinas del delegado jurídico regional, se hizo la investigación, se hizo la sanción en las áreas jurídicas y se concluyó", dijo.Precisó que el taller que impartiría ese docente, y que desató la polémica en días pasados, finalmente no se abrió debido a que no tuvo convocatoria. No obstante, aunque se le retiraron horas de clases, sigue al frente de aulas.Explicó que aunque hubo una sanción al docente, la afectada no quedó satisfecha, por lo cual, aunque ya quedó cerrada la investigación, se continúa "reviviendo" estas situaciones en redes sociales."Es evidente que en este tipo de hechos no queda nadie totalmente satisfecho y esto genera que cuando hay una situación de este tipo se reviven estas acciones que ya se habían, el taller prácticamente no está funcionando, no hubo participación este taller ".Pérez Morales, indicó que la estudiante promovió un amparo ante la resolución de las investigaciones, el cual fue suspendido por un Juez.